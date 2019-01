Michele Sodano (M5 stelle): “2 milioni e 300mila euro per i Comuni agrigentini

Il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, l’agrigentino Michele Sodano, annuncia lo stanziamento effettivo di 2 milioni e 300mila euro per la sola provincia di Agrigento. Le risorse, inserite nella legge di bilancio del 2019 e assegnate nel decreto ministeriale emanato ieri, serviranno a riattivare la micro – edilizia e recuperare a sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale dei piccoli centri con meno di 20 mila abitanti. Sodano aggiunge: “Vigileremo attentamente, comune per comune, affinché le somme siano spese e utilizzate nel migliore dei modi, producendo effetti concreti per gli abitanti dei centri interessati”.

Nel dettaglio, 40mila euro ciascuno ai Comuni fino a 2mila abitanti,

Comitini

Joppolo

Giancaxio

Calamonaci

Villafranca Sicula

Sant’Angelo Muxaro

Lucca Sicula

Poi, 50mila euro ai Comuni da 2 a 5mila abitanti

Camastra

Montallegro

Santa Elisabetta

Burgio

Castrofilippo

Montevago

San Biagio Platani

Bivona

Caltabellotta

Cattolica Eraclea

Realmonte

Siculiana

Alessandria della Rocca

Cianciana

Santo Stefano Quisquina

Poi 70 mila euro ai comuni da 5 a 10mila abitanti

Grotte

Sambuca di Sicilia

Lampedusa e Linosa

Cammarata

Santa Margherita di Belice

San Giovanni Gemini

Naro

Casteltermini

Campobello di Licata

Racalmuto

Aragona

E 100mila euro ai Comuni da 10 a 20mila abitanti

Ravanusa

Menfi

Raffadali

Porto Empedocle

Ribera