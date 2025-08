L’attore e regista Michele Placido, ha visitato Naro come possibile set del suo prossimo progetto cinematografico sul Beato giudice Rosario Angelo Livatino. “E’ stato affascinato dalla nostra bellezza naturale e dal valore simbolico del nostro municipio, dove già nel 1994 si girò il film Il giudice ragazzino dedicato a Livatino”, ha detto il sindaco di Naro, Milco Dalacchi. Dopo il film del ’94, poi l’opera La scomparsa di Patò del 2010 e più di recente il documentario In Fede: Rosario Livatino della Rai, Naro torna a catturare l’attenzione del cinema nazionale e internazionale. Michele Placido per l’intera giornata ha continuato il suo tour per le vie della città, visitando luoghi simbolo. “Per noi è una gioia immensa- continua il primo cittadino narese -. Speriamo che presto le immagini del nostro meraviglioso borgo approdino sui grandi schermi, per raccontare al mondo la straordinaria vita del Giudice Livatino”.

