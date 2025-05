AGRIGENTO – La Fortitudo Agrigento riabbraccia una delle sue figure più iconiche: Michele Giovanatto è il nuovo responsabile del settore giovanile del club biancazzurro. Una nomina che profuma di ritorno a casa per l’ex capitano, protagonista in campo con la maglia della Fortitudo dal 2008 al 2014, anni in cui contribuì da leader alla storica scalata verso la Serie A2.

Giovanatto, classe 1981, è oggi un allenatore affermato, con un bagaglio di esperienze che lo rendono una risorsa preziosa per la crescita del vivaio agrigentino. Dopo aver conseguito nel 2018 la qualifica di allenatore nazionale, ha avviato la sua carriera proprio ad Agrigento, guidando formazioni giovanili nei campionati di categoria e in C Silver. Da lì, un percorso in costante ascesa: responsabile del settore giovanile a Orzinuovi nel 2021, poi due stagioni alla Reyer Venezia, dove ha allenato le squadre femminili Under 13, 14, 15 e 17, raggiungendo le finali scudetto e conquistando nel 2023 il titolo italiano Under 15.

Nella stagione 2024/25 ha ricoperto anche il ruolo di video analyst con l’AEK Atene, club di Serie A greca impegnato in Basketball Champions League. Ora il ritorno a casa, con una nuova sfida: far crescere il futuro della Fortitudo.

“Felicissimo di tornare in Fortitudo con un ruolo e un progetto ambizioso. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare per portare entusiasmo e organizzazione al settore giovanile” – ha dichiarato Giovanatto. “La parola chiave dovrà essere ‘divertimento’: nel gioco, nella condivisione, nel vivere il Palamoncada. Ringrazio il presidente Gabriele, Christian e Angelo per la fiducia: so di poter contare sul loro supporto per questa nuova pagina della Fortitudo”.

Con il ritorno di Giovanatto, la società agrigentina punta a rafforzare la propria identità e a investire con decisione nella crescita dei giovani talenti. Un progetto che unisce visione, esperienza e appartenenza.

