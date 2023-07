Michael Jordan, l’ex campione di basket, ha fatto un ingresso trionfale oggi a Catania. Alle 13.15, il leggendario atleta è atterrato all’aeroporto Fontanarossa a bordo del suo jet privato, accompagnato dal suo staff. Nonostante la sua fama internazionale, Jordan ha dimostrato grande vicinanza ai suoi fan, fermandosi per scattare alcuni selfie prima di dirigere la sua auto verso il Verdura Resort di Sciacca, situato nella splendida provincia di Agrigento. Lì, Jordan si unirà al prestigioso Google Camp, un evento che riunisce alcune delle menti più brillanti e influenti del mondo per discutere delle ultime innovazioni nel campo della tecnologia e della società. La presenza di Jordan al Google Camp rappresenta un ulteriore testimone del suo impegno nel promuovere la collaborazione e l’innovazione in vari settori. Senza dubbio, il suo coinvolgimento aggiungerà un tocco di grandezza a questo importante evento