Miccichè vota per l’ordine dei medici: grande accoglienza

AGRIGENTO. Grande accoglienza questa mattina nella sede dell’Ordine dei medici di Via Picone, al neo sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Il primo cittadino, che nella vita svolge la professione di dirigente medico del dipartimento di prevenzione e responsabile del presidio di igiene pubblica di Porto Empedocle, come molti suoi colleghi si era recato nella sede dell’Ordine per l’elezione per il rinnovo dei quindici componenti del Consiglio Direttivo degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi per il quadriennio di mandato 2021-2024 e per il rinnovo dei due componenti effettivi e del componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio di mandato 2021-2024.

Ma al suo arrivo è stato festeggiato dai colleghi che dopo avergli tributato un caloroso applauso, lo hanno invitato ad assaggiare dei dolci che gli avevano preparato.