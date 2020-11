AGRIGENTO. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè è stato fra i primi questa mattina a complimentarsi con il dott. Santo Pitruzzella per la sua elezione a presidente dell’Ordine dei Medici di Agrigento. Miccichè, come si ricorderà, è medico anche lui e in questa veste ha votato per il rinnovo degli organismi dei medici.