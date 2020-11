Miccichè: “Nessuna campagna acquisti di Forza Italia”

“Non c’è alcuna campagna acquisti in corso. Non sollecito l’adesione a Forza Italia di nessuno. Dopo le recenti elezioni amministrative, essendo emerso chiaramente che siamo il primo partito con una proiezione nazionale mi sembra ovvio che siano in parecchi a volere aderire a FI”. Lo ha sottolineato il coordinatore regionale di Forza Italia, e presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, nel corso della conferenza stampa con cui è stata formalmente annunciata l’adesione a Forza Italia della parlamentare regionale Daniela Ternullo. “La Dc che vuole rifondare Totò Cuffaro per lui è un’emozione, per me invece no”. Miccichè inoltre ha sottolineato che “non sarebbe saggio in questo momento così drammatico, come è l’attuale, chiedere un rimpasto di governo. Però ogni partito ha le proprie esigenze e quindi se chiede di riequilibrare la propria rappresentanza, cambiando qualche assessore, il presidente della regione Musumeci non può non tenerne conto. La collocazione di Forza Italia rimane nell’ambito del centrodestra e mio compito in questa coalizione è quello, di rafforzare l’area moderata”.