Miccichè incontra la Protezione civile

AGRIGENTO. Il sindaco Franco Miccichè ha voluto incontrare, insieme all’assessore Gerlando Principato, le varie componenti della protezione civile, ovvero quella comunale, quella provinciale e quella regionale. Per quella comunale c’era il dott. Attilio Sciara, per quella provinciale il dott. Marzio Tuttolomondo e per quella regionale l’ing. Mimmo Costa.

Sono stati discussi diversi argomenti, fra i quali quello della via di Fuga di contrada Maddalusa e del centro storico in particolare e le ordinanze di protezione civile che hanno dato la possibilità di sistemare diverse strade pubblica e ci sono diversi interventi programmati da qui alla fine del 2020 e che attendono ora il completamento degli incarichi. Il sindaco ha quindi voluto conoscere nel dettaglio i singoli ruoli della Protezione civile comunale, provinciale e regionale. Alla fine l’incontro è stato ritenuto proficuo da tutti i partecipanti.