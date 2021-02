Visita di cortesia questa mattina del sindaco di Agrigento , Franco Miccichè, al direttore provinciale delle Poste Italiane, Antonino Foti. Presente all’incontro anche il responsabile delle relazioni territoriali Sicilia, dott. Alberto Russo. “ E’ stata l’occasione – commenta Micciché- per conoscersi e per discutere di alcune situazioni che interessano il Comune e le Poste Italiane e per aprire a un dialogo costruttivo per il futuro.”