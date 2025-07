AGRIGENTO – In merito alle polemiche sollevate sul concerto del Maestro Riccardo Muti nella Valle dei Templi, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè interviene pubblicamente per chiarire la posizione dell’amministrazione e ribadire il valore dell’iniziativa.

“Si tratta di uno degli eventi di maggior rilievo dell’anno di Agrigento Capitale italiana della Cultura”, afferma Miccichè. Il concerto, previsto in uno dei luoghi simbolo del patrimonio mondiale, è secondo il primo cittadino un’opportunità straordinaria per esaltare il valore culturale e paesaggistico del sito.

“Dalla Valle dei Templi emergerà un connubio intenso tra note classiche e storia millenaria, affascinando e attraendo milioni di persone. Ecco perché un evento del genere è un’occasione preziosa da non sciupare”, sottolinea il sindaco, evidenziando il potenziale rilancio internazionale dell’immagine di Agrigento.

Miccichè respinge le critiche e invita a superare i toni divisivi: “Auspico che, al netto delle polemiche, tutto ciò sia compreso, sostenuto e non osteggiato con pregiudizi o fini politici. Se vince Agrigento, vince la Sicilia”.

Parole nette, che arrivano in un momento delicato ma centrale per il futuro culturale e turistico della città. L’appello del sindaco è rivolto a istituzioni, cittadini e opinione pubblica: fare squadra per valorizzare al meglio il 2025, un anno che Agrigento non può permettersi di sprecare.

