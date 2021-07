Miccichè: Agrigento finalmente ha la sua festa di San Calogero

Festeggiamenti in onore di San Calogero.

Questa mattina, insieme all’assessore Costantino Ciulla, ho fatto un sopralluogo nel presidio sanitario permanente che abbiamo allestito, in collaborazione con la protezione civile, in piazza Marconi. Seppur scongiurandone la necessità abbiamo predisposto tutto, nella malaugurata ipotesi di casi di malessere dovuti al caldo e non solo.

Nella piazza sono state collocate 450 sedie, ben distanziate, per permettere ai fedeli di partecipare alla Messa e le transenne per potersi avvicinare al simulacro. Anche per quest’anno, per motivi di prevenzione, sicurezza e normative gli agrigentini dovranno purtroppo rinunciare ad alcuni elementi tradizionali della festa, quali la processione, il complesso bandistico, la benedizione del pane, la sfilata dei cavalli e dei carretti siciliani e i giochi pirotecnici.

Il Comune di Agrigento si è fatto carico di contribuire alla buona riuscita della manifestazione impegnandosi finanziariamente e nel coordinamento delle attività, e di tutte le spese occorrenti alla buona riuscita della festa, dagli allestimenti in piazza stazione alle luminarie.

Raccomando agli agrigentini di rispettare le norme vigenti, auspicando di tornare quanto prima, finalmente, alla normalità di cui siamo stati privati.

Ringrazio il commissario del Libero Consorzio, Col. Raffo ed il responsabile della PC Ing. Costa per il supporto fondamentale.

Auguro a tutti una buona festa di San Calogero.

Franco Miccichè