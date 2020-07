“Mi hanno trattenuto e a turno mi hanno violentato”. Quattro indagati

“Sono stata trascinata in un vicolo, alcuni mi hanno trattenuto con la forza, e sono stata costretta ad abbassarmi i pantaloni e, a turno, mi hanno violentato”. E’ il racconto reso in aula, in occasione dell’incidente probatorio, da una ragazza di 17 anni, che all’epoca dei fatti, il 13 maggio del 2015, di anni ne aveva 12.

Tutto quanto sarebbe avvenuto nei giorni successivi alla festa della Madonna di Fatima, ad Aragona, nei pressi delle giostre, dove gli imputati lavoravano.

L’esame chiesto dalla Procura della Repubblica, a firma del pubblico ministero Elenia Manno, è stato deciso dal Gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto. Risultano indagati quattro soggetti accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima.

Si tratta di Bogdan Petru Corcoz, 22 anni, rumeno, residente ad Aragona; Vasile Lucian Isache, 25 anni, anche lui rumeno, residente ad Aragona; Costantin Cosmin Babiuc Pavel, 24 anni, rumeno, e Riccardo Fonte, 60 anni, di Caltanissetta.

La presunta vittima si è costituita parte civile con l’assistita dagli avvocati Daniela Posante e Antonella Arcieri. Il Gup adesso, dovrà decidere o meno il rinvio a giudizio dei quattro imputati. L’udienza è fissata per il 29 settembre prossimo.