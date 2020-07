Mi Alma una canzone di Filippo Cammalleri

Un giovane cantante agrigentino talentuoso e con tanta voglia di fare: Filippo Cammalleri, in arte Pentagramma. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 8 anni, crescendo la sua passione per la musica si è ampliata e ha cominciato a scrivere brani insieme ad altri tre ragazzi, con cui nel 2018 ha formato la band “I Pentagramma“. Il primo singolo “La tua possibilità”, ha riscontrato subito un grande successo, così come il secondo “Io non ti perdonerò”, nel 2019.

Il terzo singolo:Mi Alma, vede la collaborazione di Vanessa Piazza, è uscito appena un mese fa ed è arrivato a più di 40.000 visualizzazioni. Un pezzo diverso dai primi due che hanno un sound totalmente pop, fresco, estivo e allegro che fa venire voglia di ballare.