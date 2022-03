Mezza Maratona della Concordia: trionfano Idrissi e Sorvillo

La mezza maratona della Concordia “Città dei Templi” è stata vinta da Mohamed Idrissi e per la categoria donne a trionfare è stara la palermitana Simona Sorvillo. Circa mille gli atleti che, questa mattina, 13 marzo, hanno attraversato la Valle dei Templi , partendo dal lungomare di San Leone dove sono poi arrivati. “Corriamo per la pace in Ucraina” è stato lo slogan che ha caratterizzato questa diciottesima edizione. Un tragitto di 21 chilometri e 97 metri. In sintesi: da San Leone, fino alle Dune, alla Via Sacra, con il passaggio davanti il Tempio di Giove, della Concordia e di Giunone, in andata e ritorno, per poi ridiscendere verso San Leone.

Quest’anno, dopo un’assenza di parecchi anni, è tornata la maglia tecnica della Runnek realizzata in tessuto molto leggero. La gara, competitiva valida per il 20° Grand Prix Sicilia di Maratonina individuale e di Società 2022, è stata organizzata dal G.S. Valle dei Templi.

Quest’anno ad accompagnare la manifestazione un cielo grigio e temperature basse ma che non hanno fermato la voglia di “correre” degli atleti provenienti da diverse città d’Italia.