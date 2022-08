“Mettero’ stesso impegno e stessa umiltà di questi anni”. Perconti annuncia candidatura a deputato

“Ci tengo a ringraziare per le preferenze che mi avete accordato, ed è per me il risultato più bello, perché vuol dire che attivisti e iscritti si sono sentiti rappresentati da me in Parlamento in questi anni, tanto da accompagnarmi in questo nuovo percorso” – così Filippo Perconti annuncia la sua candidatura alla Camera dei Deputati.

“Metterò lo stesso impegno e la stessa umiltà di questi anni, la stessa voglia di fare e di ascoltare le esigenze dei cittadini. Affronteranno questa sfida anche Ida Carmina e i colleghi Vita Martinciglio e Dedalo Pignatone, con cui ho avuto il privilegio di poter essere un portavoce del Movimento Cinque Stelle e di poter fare vera politica per i nostri territori, consapevole che la partecipazione avviene fuori e dentro le istruzioni ed hanno uguale importanza”.

“Da quando sono entrato in Parlamento, la mia azione ha sempre seguito un’unica strada, la tutela degli interessi dei cittadini, e della mia terra, la Sicilia. Nessuna forza politica in questi anni si è impegnata per cambiare il Paese come il Movimento – evidenzia Perconti – ma non possiamo accontentarci delle conquiste ottenute. C’è ancora tanto da fare dal cashback fiscale alla cancellazione definitiva dell’Irap, al taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori; poi ancora reddito di cittadinanza e misure per i giovani”.

“Credo ancora in questa rivoluzione culturale e per questo mi sono candidato al collegio uninominale di Agrigento per la Camera dei Deputati – conclude il portavoce – sono consapevole che non sarà affatto facile, ma sarò fiero di poterlo fare”.