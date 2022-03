Mette a segno furti in negozi di abbigliamento: arrestato 33enne

Ha messo a segno due furti nell’arco di 48 ore. Prima un furto in un negozio d’abbigliamento in via La Carrubba, poi in un negozio di cinesi, in via Regina Elena. In entrambi i casi è stato arrestato dai carabinieri di Canicattì per furto aggravato. Protagonista un trentatreenne marocchino, domiciliato nella città dell’uva Italia. Durante le perquisizioni l’uomo è stato trovato in possesso oltre che della refurtiva, anche di un coltello a serramanico.

Nel primo furto di via La Carrubba i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare l’extracomunitario e ad arrestarlo. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è tornato libero, e poco più tardi ha compiuto un altro furto, all’esercizio commerciale di via Regina Elena. Quando sono arrivati i carabinieri, il marocchino s’è fatto trovare disteso sul pavimento, fingendo di dormire. Questo non gli ha evitato nuovamente le manette.