Metropolitana Pedonale Urbana, successo per il primo dei 5 appuntamenti [VIDEO]

C’è voglia di conoscere Agrigento con le sue stradine nascoste, i cortili e tanti scorci poco noti ma non per questo meno interessanti. Con questo spirito, giorno 31 maggio ha debuttato con successo il percorso Chiaramontano, il progetto della “Metropolitana Pedonale Urbana”, nato con l’obiettivo di valorizzare il contesto urbano ed aiutare le persone a migliorare il proprio stato di salute attraverso l’esercizio fisico.

Un fiume di gente si è riversato ieri tra le vie del centro storico percorrendo la Linea “Chiaromonte” della prima metropolitana urbana pedonale di Agrigento. Un idea promossa dal Movimento Agrigento2030 che vuole far riscoprire le bellezze del centro storico attraverso una visione nuova ed innovativa.

Cittadini, turisti stranieri, famiglie con bambini e gente arrivata da tutta la provincia hanno invaso letteralmente i vicoli e le stradine di Girgenti, la città vecchia di Agrigento, in un percorso articolato, passando davanti alle più importanti monumentali testimonianze storico artistiche della Famiglia dei Chiaromonte. I partecipanti hanno riscoperto e fruito di un luogo spesso dimenticato e in alcune parti ancora abbandonato.

La metropolitana pedonale urbana, dicono i rappresentanti di Agrigento2030, è un modo di vivere e riappropriarsi di un luogo che racchiude e custodisce la vera anima della città di Agrigento, una memoria storica da preservare, valorizzare e promuovere in tutto il mondo. Una vera risorsa che insieme all’attrattore principale, la Valle dei Templi costituisce la più importante risorsa della città di Agrigento.

