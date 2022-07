Meteo: nuova onda di caldo. Agrigento tra le città più “roventi”

In Sicilia il prossimo weekend sarà abbastanza rovente e Agrigento, insieme a Siracusa, sarà tra le città più calde raggiungendo sabato prossimo, 23 luglio, picchi di 38° e domenica la colonnina di mercurio toccherà i 39°. L’allerta è stata lanciata dai meteorologi: tra questo fine settimana e l’inizio della prossima (e almeno fino alla fine del mese) gli effetti dell’anticiclone nord-africano si faranno sentire ancora di più in Sicilia. Occorre , dunque, prepararsi al meglio per questa nuova ondata di calore, in modo da affrontarla con tutti i mezzi disponibili, in attesa che il peggio passi e ritorni un pò di fresco. Difendersi dal caldo diventa l’imperativo per tutti. E’ importante adottare una serie di misure preventive per limitare l’esposizione alle alte temperature, agevolare il raffreddamento del corpo, evitare la disidratazione e ridurre i rischi nelle persone più fragili. Per affrontare nel migliore dei modi le ondate di caldo estivo occorre: non uscire e fare sport nelle ore calde; indossare un abbigliamento adeguato e leggero; bere molta acqua, mangiare frutta e verdura; evitare gli alcolici; ridurre la temperatura corporea, fare docce e bagni con acqua tiepida e non con acqua fredda; rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro; osservare alcuni accorgimenti se ci si muove in auto, se la macchina è parcheggiata al sole, prima di salire tenere gli sportelli aperti per alcuni minuti. E ancora, iniziare il viaggio a finestrini aperti oppure utilizzare (con moderazione) il sistema di climatizzazione.