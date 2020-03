Sagra. Messico e Brasile sono ad Agrigento, grande festa in hotel – VIDEO

Sono arrivati ad Agrigento, come previsto, il gruppo folk del Messico e del Brasile. All’Hotel Akrabello, albergo che ospita i patrimoni, Messico e Brasile sono stati accolti con una grande festa. Purtroppo però entrambi non potranno esibirsi in città perché la Sagra del Mandorlo e di conseguenza il Festival internazionale del folklore sono stati annullati, per la questione del Coronavirus, ma i contrattempi non sono mancati. I gruppi di Messico e Brasile, ospiti del Mandorlo in Fiore 2020 (oltre i gruppi dei bambini Costarica e Messico), avevano già prenotato i voli, a carico dell’Ente organizzativo, mesi addietro, e rimaranno comunque ad Agrigento a spese del Parco Valle dei Templi, che ha onorato gli impegni. Il loro rientro in patria è previsto a fine periodo Sagra del Mandorlo.

