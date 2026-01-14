A breve inizieranno i lavori di manutenzione, recupero e messa in sicurezza della strada della Mosella, l’arteria che collega la Statale 640 alla Statale 115, a poche centinaia di metri dalla Valle dei Templi di Agrigento e dal territorio di Favara. Arteria teatro di numerosi incidenti stradali anche con gravi conseguenze. «Un altro passo decisivo in avanti per Agrigento: con grande soddisfazione comunico che, in data 13 gennaio 2026, il dirigente del Settore VI – Lavori Pubblici, Alberto Avenia, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria della strada Mosella, a seguito della comunicazione del Rup, Gaspare Triassi, circa l’esito positivo delle verifiche di legge sull’impresa aggiudicatario», dice l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento, Gerlando Principato.

Si conclude così una procedura avviata con l’apertura delle offerte il 23 dicembre 2025, su un importo a base d’asta pari a 3.251.447,67 euro, con costi della manodopera pari a 474.210,81 euro e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 69.517,46 euro, nel pieno rispetto della normativa vigente. L’aggiudicazione definitiva rappresenta il passaggio più concreto e atteso: dalle risorse finanziate e dalla progettazione esecutiva si passa finalmente alla realizzazione dell’opera, su un’arteria strategica che collega la Statale 640 alla Statale 115 e che per troppo tempo ha presentato criticità in termini di sicurezza e funzionalità.

Il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori è di 360 giorni, comprensivi delle attività necessarie alla completa dismissione del cantiere, mentre il termine complessivo per il collaudo dell’opera è fissato in ulteriori 90 giorni, secondo quanto previsto dal progetto e dal capitolato. Gli interventi previsti consentiranno il completo ripristino della sede stradale, il rifacimento del manto bituminoso, la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti, delle barriere di sicurezza, il risanamento delle strutture in cemento armato, oltre al miglioramento della segnaletica e delle condizioni generali di sicurezza della strada.

«Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra serio e continuo – continua l’assessore Principato – dalla programmazione politica, alla progettazione tecnica, fino alla gestione puntuale delle procedure di gara da parte degli uffici comunali. Un ringraziamento va al Rup Gaspare Triassi, al dirigente Alberto Avenia e a tutto il personale del Settore Lavori Pubblici per la professionalità dimostrata. Agrigento va avanti, con fatti concreti e opere attese da anni. L’aggiudicazione dei lavori della Mosella è la dimostrazione che, quando la macchina amministrativa funziona, i risultati arrivano».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp