Si è tenuto stamane un tavolo tecnico presso la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla presenza del soggetto attuatore Sergio Tumminello, del sindaco di Agrigento Francesco Micciché e dei tecnici del Genio Civile e degli Uffici di piazza Ignazio Florio al fine di definire il percorso che porterà ai lavori di protezione della fascia costiera e della sede stradale di viale delle Dune a San Leone. Nel corso della riunione è stata illustrata l’istruttoria preliminare di un’opera che può contare su una dotazione finanziaria di 1,4 milioni di euro (linea di finanziamento Mase 2025) e per la quale è stato avviato l’iter per la valutazione del progetto esecutivo.

“L’interlocuzione tra gli uffici – spiega Tumminello – velocizzerà tempi e procedure. E’ il modus operandi indicato dal presidente Renato Schifani”. Dopo una prima fase relativa all’acquisizione di altri pareri e di eventuali revisioni da apportare al documento stilato dal Genio Civile di Agrigento, sarà possibile procedere al bando di gara per i lavori. “Desidero ringraziare il direttore Tumminello e quanti hanno partecipato al tavolo tecnico – commenta il sindaco Micciché – per lo spirito di collaborazione con il quale è stata effettuata la valutazione tecnica di un’opera strategica per la sicurezza della città di Agrigento”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp