Due banditi, con il volto coperto da passamontagna e uno dei quali armato di pistola, hanno messo a segno una rapina in una tabaccheria, di via Largo Aosta, nell’abitato di Canicattì. Sono riusciti ad arraffare l’incasso del pomeriggio: circa 500 euro in contanti. Ora è “caccia” aperta ai malviventi, ma fino ad oggi di loro nessuna traccia.

Indagini a tutto campo da parte dei carabinieri e polizia, già pochi minuti dopo l’assalto, hanno iniziato a scansionare le immagini di impianti di video sorveglianza della zona, ascoltando la testimonianza del commerciante e raccogliendo dichiarazioni, per fare luce su quanto accaduto.

La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso. I delinquenti sono entrati in azione, verso le 20, poco prima dell’orario di chiusura dell’attività lavorativa.

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