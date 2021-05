Merluzzo alla Lucana, in un piatto i profumi della Basilicata

Giusi Cancelliereย ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ

๐‘ณ๐’‚ ๐’Ž๐’Š๐’‚ ๐’Š๐’ ๐’†๐’‚ ๐’ ๐’Š ๐’„๐’–๐’„๐’Š๐’๐’‚ ๐’–๐’๐’Š๐’”๐’„๐’† ๐’‡๐’‚๐’๐’•๐’‚๐’”๐’Š๐’‚ ๐’† ๐’”๐’†๐’Ž๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’Š๐’•ร โ€ข

Per rilassarti, stupire o preparare qualcosa di sfizioso ma sempliceโ€ฆ dai unโ€™occhiata quiย โ††

๐— ๐—˜๐—ฅ๐—Ÿ๐—จ๐—ญ๐—ญ๐—ข ๐—ผ ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฎ๐—นร ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—” ๐—Ÿ๐—จ๐—–๐—”๐—ก๐—”

๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฐ๐—ฟ๐˜‚๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐˜‚๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ

La mia interpretazione di un piatto tipico che sprigiona tutti i profumi della mia terra, la Basilicata. Protagonista il merluzzo (o baccalร ), un alimento che costituiva, per le popolazioni dell’entroterra, una fondamentale alternativa alla carne in quanto facile da conservare e trasportare data la lontananza dal mare.

Per 4 persone

400 gr di ceci precotti

600 gr di filetti di merluzzo

Una carota, una cipollina e una costa di sedano

Uno spicchio d’aglio

Erbe aromatiche tritate (timo, rosmarino, salvia)

Peperoncino q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Brodo vegetale o acqua calda q.b.

4/5 peperoni cruschi

Prezzemolo tritato

Due cucchiai di miele

100 ml di vino Aglianico

Tritare la carota, la cipolla e il sedano e stufarli in una pentola insieme all’olio, allo spicchio d’aglio e al peperoncino. Unire i ceci scolati dal loro liquido di conservazione e condire con le erbe aromatiche tritate, un pizzico di sale e di pepe. Aggiungere un mestolo di brodo, coprire e cuocere per circa 15 minuti. Eliminare l’aglio, frullare i ceci fino ad ottenere una crema (aggiungere brodo se necessario). Cuocere il merluzzo in due dita d’acqua per 5 minuti, salare e scolare. Scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente e scottare il pesce a fuoco vivace.

Preparare la riduzione scaldando in un pentolino il miele fino a quando diventa semiliquido. Aggiungere 1/4 di vino e far evaporare l’alcool per tre minuti. Aggiungere il restante vino in tre step. Cuocere per circa 10 minuti fino a quando il liquido si sarร ridotto della metร . Lasciar intiepidire.

Impiattare mettendo la crema di ceci sul fondo, il merluzzo, i peperoni cruschi sbriciolati, il prezzemolo tritato e qualche goccia di riduzione.