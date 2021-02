Mercoledì delle ceneri: celebrazioni degli arcivescovi Francesco ed Alessandro ad Agrigento e Cattolica Eraclea

Oggi , 17 febbraio, inizia ufficialmente la Quaresima 2021. Il mercoledì delle ceneri coincide con l’inizio del periodo di preparazione alla Pasqua, che porta con sé diverse forme di penitenza, tra cui l’ astinenza dalle carni. Oggi pomeriggio, alle 19, l’Arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, presiederà la S. Messa con il rito della benedizione e imposizione delle ceneri nella basilica Cattedrale San Gerlando di Agrigento. Mons. Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore, invece, presiederà la Messa, nella chiesa del Rosario a Cattolica Eraclea, alle 17.30. La celebrazione in Cattedrale sarà trasmessa in diretta su canale youtube dell’arcidiocesi di Agrigento e in diretta audio su Radio Diocesana Concordia.