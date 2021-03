Mercato e centro vaccinale: Traffico in “tilt” nei pressi del Palacongressi

Viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè di Agrigento, ha sempre peccato a causa del traffico. Lunghe file, soprattutto nel fine settimana, che scuotono i nervi degli automobilisti. Adesso la situazione si complica con l’avvio del centro vaccinale al Palacongressi e il lunedì mattina diventa ancora più difficoltoso percorrere il viale visto che in un’altra ala della struttura si svolge anche il settimanale mercato. Ieri mattina, al secondo giorno di fatto di apertura del centro vaccinale, diversi gli automobilisti che hanno segnalato “traffico nel caos”. E la situazione si complicherebbe per chi risiede nelle vie che si trovato proprio dietro il Palacongressi. Nella strada che divide l’ingresso laterale della struttura con il Grand Hotel Mosè che porta nella via Gustavo Chiesi, le auto sono parcheggiate a destra e a sinistra e diventa abbastanza difficoltoso percorrere la via: “c’è chi resta a metà strada , tra il semaforo e la traversa- racconta un residente-. Nella via c’è il divieto di sosta ma la gente se ne infischia e parcheggia ugualmente. Chiediamo intervento di personale qualificato sul posto”.

