Meraviglie in Cammino, al via dal 29 agosto il percorso paesaggistico di archeotrekking

Meraviglie in Cammino inaugurerà sabato 29 agosto 2020 il percorso paesaggistico di archeotrekking che unisce l’area del Parco Archeologico della Valle dei Templi con il centro storico sul Colle dei Girgenti. L’evento “Riscoprire la bellezza: da San Nicola a San Gerlando” è il primo evento della neo-nata organizzazione Meraviglie in Cammino costituita da Daniela Avanzato e Mariarita Di Nuzzo, project manager culturali, e Marco Falzone, guida turistica ed esploratore di percorsi di visita non canonici.

Meraviglie in Cammino ha come obiettivo quello di far conoscere il territorio agrigentino attraverso esperienze di coinvolgimento e di evasione: esplorazioni dirompenti di luoghi inesplorati che uniscono il trekking allo spettacolo dal vivo e all’enogastronomia. Attraverso lo spettacolo dal vivo il pubblico assorbirà l’esperienza nella mente, grazie alle guide turistiche potrà apprendere la storia plurimillenaria di Agrigento in maniera interattiva, l’enogastronomia racconterà e farà gustare i frutti del paesaggio agrario percorso.

Gli eventi di Meraviglie in Cammino vogliono inaugurare una stagione di riscoperta sperimentando un nuovo modo di vedere la città dei Templi ma anche di evadere dal caos quotidiano immergendosi nel paesaggio agrigentino. Infatti, il paesaggio è un elemento chiave

nelle narrazioni di Meraviglie in Cammino.

Far ripartire Agrigento dai luoghi di eccezionalità paesaggistica non significa soltanto mettere a frutto un potenziale naturale di cui la comunità ha il diritto di godere, ma anche far riaccendere nella stessa un nuovo sentimento verso la propria città: da terra di cemento, a terra di paesaggio, da

appropriazione personalistica del territorio a restituzione comunitaria dei luoghi. Inoltre, dopo le fasi più intense della pandemia, torniamo alla natura trasformandola in palcoscenico di spettacoli dal vivo che saranno strumentali per giungere ad una più profonda riflessione sui luoghi.

Il primo evento di Meraviglie in Cammino si terrà sabato 29 agosto 2020 ad Agrigento. Il percorso paesaggistico di archeotrekking, lungo 6 chilometri, collegando la Chiesa di San Nicola alla Cattedrale di San Gerlando, unisce di fatto l’area archeologica di epoca ellenistica al centro storico medioevale.

Nella scalata verso la città si toccheranno 10 tappe mozzafiato. Lungo il percorso la guida turistica Marco Falzone racconterà la stratificazione storica di Agrigento: i suoi assetti urbanistici e la sua espansione a macchia di leopardo, la storia economica, le credenze esistenziali e religiose dei suoi stessi abitanti. Il racconto storico comincia dalla Chiesa di San Nicola, passando per la Porta VI, la Necropoli Pezzino e per il ponte ferroviario, ricordo di un territorio produttivo a partire dallo zolfo, sino alla modernità del viadotto Morandi, del Parco dell’Addolorata e di un Rabato semideserto a partire dalla frana del 1966.

L’itinerario, infatti, vuole soffermarsi a raccontare anche gli aspetti meno celebrativi della città di Agrigento, compresa l’appropriazione personalistica del territorio per mantenere viva una memoria storica che non induca a cadere negli tessi errori.

La magia del teatro accompagnerà i partecipanti lungo il percorso. L’associazione teatrale Comuveni si cunta interpreterà quattro monologhi in altrettante tappe. Il loro potere evocativo esalterà i luoghi percorsi.

Al termine del percorso i partecipanti degusteranno prodotti tipici, da filiera biologica a chilometro zero, offerti da Terra Dunci. Inoltre, avranno la possibilità di visitare la Cattedrale di San Gerlando aperta eccezionalmente in orario serale.

L’iniziativa è totalmente autofinanziata e realizzata grazie al contributo tecnico delle Associazioni Comu veni si Cunta (Campobello di Licata) ed Ecclesia Viva (Agrigento) e dell’azienda Terra Dunci (Aragona). Inoltre, l’evento è patrocinato dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e dall’Arcidiocesi di Agrigento – Ufficio Beni Culturali, Arte Sacra ed Edilizia di Culto.

L’evento avrà luogo sabato 29 agosto 2020 con partenza alle ore 16.00 dalla chiesa di San Nicola. È consigliabile raggiungere il punto d’incontro parcheggiando il proprio mezzo al piazzale Rosselli e prendendo da qui la linea 1 (TUA) alle ore 15.30. La fine dell’evento è prevista per le ore 21.30.

Nel rispetto delle norme anti-covid è obbligatorio l’uso della mascherina. E’ possibile acquistare i biglietti chiamando ai numeri 334.8046934/366.4939335 oppure direttamente online su Eventbrite. I posti sono limitati.