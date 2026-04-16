

La primavera è sicuramente uno dei momenti più interessanti per visitare Merano. Grazie al suo microclima particolarmente mite, la “Perla dell’Alto Adige” si distingue per una vegetazione rigogliosa e per un’atmosfera che, già tra aprile e maggio, richiama scenari quasi mediterranei. Passeggiare tra palme, giardini fioriti e viali alberati, con le montagne ancora ben visibili sullo sfondo, rappresenta un’esperienza che difficilmente si ritrova in altre località alpine.

In questo periodo, Merano si presta a essere vissuta soprattutto all’aperto, alternando momenti di scoperta della città a percorsi panoramici e a pause dedicate al relax. La varietà delle esperienze disponibili consente di organizzare una vacanza equilibrata, adatta sia a chi cerca attività leggere sia a chi desidera semplicemente rallentare i ritmi.



Soggiornare a Maia Alta: una posizione strategica



Quando si organizza una vacanza, la scelta della struttura in cui soggiornare ha molta importanza. Tra le varie opzioni possibili merita una menzione il Burggräflerhof hotel a Merano, un hotel a 4 stelle gestito dalla famiglia Dosser e dal suo staff. Il Burggräflerhof si trova a Maia Alta (Obermais), uno dei quartieri residenziali di Merano, immerso nel verde e nella tranquillità. Dall’hotel è possibile raggiungere il centro storico con una piacevole passeggiata di circa venti minuti, mantenendo al tempo stesso una certa distanza dal flusso più intenso dei visitatori. Una caratteristica particolarmente apprezzabile in primavera, quando si tende a privilegiare un ritmo più disteso.



Le passeggiate panoramiche: il modo migliore per scoprire Merano



Uno degli elementi che rende Merano particolarmente adatta a un soggiorno primaverile è la presenza di una rete di passeggiate cittadine facilmente accessibili. Tra queste, la Passeggiata Tappeiner rappresenta uno dei percorsi più iconici: un tracciato panoramico che si sviluppa sopra la città, offrendo scorci aperti e una vegetazione sorprendentemente varia.

Altrettanto interessante è la Passeggiata Gilf, che segue il corso del torrente Passirio in un contesto più ombreggiato e raccolto. Entrambi i percorsi permettono di vivere Merano in modo lento, senza particolari difficoltà tecniche, risultando ideali anche per chi desidera dedicarsi a semplici camminate.



Giardini e natura in piena fioritura



La primavera è anche il periodo migliore per visitare gli iconici Giardini di Castel Trauttmansdorff, uno dei principali punti di interesse della zona. Nel periodo primaverile i giardini botanici raggiungono il loro massimo splendore, con fioriture che si susseguono lungo i diversi percorsi tematici.

Soggiornando a Maia Alta, c’è la possibilità di raggiungerli direttamente a piedi. Dall’Hotel Burggräflerhof, infatti, si può arrivare ai giardini con una rilassante passeggiata di circa 30–35 minuti. È un percorso molto piacevole che permette di inserire la visita all’interno di una giornata all’aria aperta, senza la necessità di spostarsi con l’auto.



Eventi primaverili tra fiori e tradizioni



Durante un soggiorno a Merano in primavera è possibile partecipare ad alcuni eventi stagionali. Tra questi, il Merano Flower Festival, in programma dal 23 al 26 aprile 2026, è uno degli appuntamenti più caratteristici, con installazioni floreali, esposizioni e iniziative diffuse nel centro cittadino.

Nello stesso periodo si svolge anche Scena in fiore, una rassegna che si tiene tra aprile e maggio 2026 e coinvolge il vicino paese di Scena con eventi culturali, proposte enogastronomiche e attività all’aria aperta.



Relax e benessere alle Terme di Merano



A completare l’offerta della città si aggiungono le Terme di Merano, una tappa ideale per chi vuole ritagliarsi qualche ora di relax. Le terme si trovano nel cuore della città, immerse in un parco di ben cinque ettari e i visitatori possono trovarvi piscine interne ed esterne e numerosi spazi dedicati al benessere.

Come si può notare, quindi, la città di Merano, tra passeggiate, giardini, eventi e tempo dedicato al relax, offre in primavera un’esperienza di soggiorno varia ed equilibrata, adatta a diversi ritmi e modalità di viaggio.

Dopo una giornata tra passeggiate, giardini ed eventi, sono una soluzione particolarmente apprezzata per concludere il soggiorno in modo equilibrato, mantenendo quella combinazione tra natura e comfort che caratterizza l’esperienza primaverile a Merano.

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