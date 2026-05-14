Sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. Lo ha reso noto stamani la Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen. La Fee tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l’acqua, l’ambiente e i servizi migliori. La Sicilia ottiene 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni: Ispica (Ragusa) e Lipari (Messina).

Mare pulito, qualità ambientale e turismo sostenibile. Dalle spiagge del Ragusano alla costa ionica messinese, fino al litorale agrigentino. La provincia più rappresentata è Messina, con il capoluogo, Lipari, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina e Tusa. Nel Ragusano figurano Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli. Completa il quadro Menfi, in provincia di Agrigento.

Menfi ha ottenuto la sua 30ª Bandiera Blu per l’anno 2026. Questo storico traguardo conferma il litorale menfitano (Porto Palo, Lido Fiori, Bertolino, Cipollazzo) come l’unica eccellenza balneare nella provincia di Agrigento.

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