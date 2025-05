Menfi, 18 maggio 2025 – Una giornata interamente dedicata all’olio d’oliva e all’olivicoltura, che ha visto il paese dell’entroterra siciliano protagonista di un evento che ha unito tradizione e innovazione, celebrando le radici profonde di un settore che rappresenta l’identità mediterranea. La giornata di approfondimento “Olio e olivicoltura tra tradizione e innovazione. Nuove sfide e opportunità per il territorio” ha avuto luogo presso Casa Planeta, ed è stata un’occasione per valorizzare l’olivicoltura belicina, puntando sulla sostenibilità, l’innovazione tecnologica e l’importanza del mercato e del turismo esperienziale.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Menfi, che ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Città dell’Olio”, in collaborazione con la Fondazione Inycon e l’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Un passo importante per la città, che si inserisce nel progetto nazionale “Comunità dell’Olio”, creando sinergia con i produttori e i cittadini.

La giornata, che ha visto la partecipazione di istituzioni, accademici, esperti del settore e operatori, ha dato il via a un confronto sui temi centrali per il futuro dell’olivicoltura, tra cui la gestione sostenibile dei terreni e dei frantoi, la difesa ecocompatibile dell’olivo e l’evoluzione dei processi di estrazione dell’olio EVO. Durante la mattinata sono stati trattati i modelli colturali sostenibili, con particolare attenzione alla qualità dell’olio e all’ambiente, a partire dalle sfide legate ai cambiamenti climatici. Il futuro della produzione olivicola passa necessariamente dalla valorizzazione della qualità, dall’adozione di nuove tecnologie e dalla capacità di innovare nella tradizione.

Il sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente, ha aperto i lavori, sottolineando l’importanza del riconoscimento ottenuto dalla città, che si aggiunge alla Bandiera Blu conquistata dalla costa menfitana, un altro segno tangibile dell’impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali. La Bandiera Blu e la Città dell’Olio sono simboli di un territorio che si è distinto non solo per la bellezza dei suoi paesaggi e delle sue spiagge, ma anche per la qualità dei suoi prodotti agricoli, come l’olio d’oliva e il vino, che sono da sempre tra i principali ambasciatori della tradizione menfitana.

Un altro momento di grande interesse è stato quello dedicato al turismo esperienziale, con la discussione sulle opportunità offerte dall’olivicoltura non solo sotto l’aspetto produttivo, ma anche come volano per l’economia locale. Le degustazioni di olio d’oliva, organizzate durante l’evento, hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di assaporare la qualità dell’olio menfitano e di apprezzare la cultura e la tradizione che si nascondono dietro ogni goccia.

Francesca Planeta, presidente della Fondazione Inycon, ha sottolineato l’importanza della giornata, affermando: “Menfi, con la sua forte identità agricola, è pronta a lanciare un messaggio di sostenibilità e innovazione. Oggi celebriamo l’olio d’oliva, ma anche un territorio che ha saputo innovarsi senza mai dimenticare le proprie radici”.

In conclusione, l’evento di Menfi ha posto l’accento sulla sinergia tra tradizione e modernità, dimostrando che l’olivicoltura può essere una chiave di volta per il futuro del territorio. La giornata non solo ha valorizzato l’identità olivicola, ma ha anche rappresentato un’importante occasione di incontro e crescita per il settore, che continua a scrivere la sua storia tra gli uliveti della Sicilia. Menfi, con la sua Bandiera Blu, il suo vino pregiato e il titolo di Città dell’Olio, si conferma una delle capitali dell’olivicoltura, pronta a lanciare nuove sfide per il futuro.

