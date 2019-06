Memorial Emanuele e Giovanni Ragusa, la Colleverde si complimenta con gli organizzatori

Questa mattina si sono svolte le semifinali del memorial Emanuela e Giovanni Ragusa organizzato a Seccagrande.

La Colleverde di Agrigento ha partecipato con la categoria Piccoli amici anno 2012 2013.

I bimbi allenati dal duo Nuccio Spataro collaborato da Stefano Piazza, hanno affrontato i pari età del Real Unione.

Nonostante le assenze di Gabriele Giordano, Marco Bugge, Andrea Torregrossa, il gruppo ha sfoderato una prova di carettere avendo la meglio sugli avversari con il risultato di 3 a 1.

La doppietta di Matteo Grassadonio e il goal di Gianmarco Terrasi tutte marcature di ottima fattura hanno trascinato la Colleverde in finale contro il Ribera.

Il portiere Calogero Di Salvo al debutto fra i pali ha dimostrato carattere e dato sicurezza.

La coppia di centrali di difesa Gabriele Natalello – Marco Rigano non ha concesso nulla agli attaccanti avversari, mentre In mezzo al campo il faro e autentico trascinatore Gianmarco Terrasi ha deliziato gli spettatori con giocate sopraffine. In attacco il trio Gabriele Martorana, Matteo Grassadonio e Salvatore Piazza hanno fatto la differenza in fase offensiva.

La dirigenza ha voluto ringraziare gli organizzatori per la bellissima giornata di sport dedicata ai ragazzi scomparsi in un tragico incidente.

Inoltre si ringraziano i genitori dei bimbi per la pazienza e la disponibilità dimostrata durante tutta la stagione e ha dato appuntamento a settembre.