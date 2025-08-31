Memorial De Lise, buon test per la Fortitudo: a Cefalù vince Capo d’Orlando

Un altro passo nel percorso di preparazione per la Fortitudo Moncada Agrigento, impegnata questo pomeriggio sul parquet di Cefalù contro l’Orlandina Basket in occasione del 6° Memorial Lorenzo De Lise.

I biancazzurri di coach Davis Cagnardi hanno mostrato una buona intensità, aggiudicandosi i primi due quarti (15-17; 14-18) e andando al riposo lungo avanti nel punteggio. Dopo l’intervallo, complice anche una rotazione ridotta dall’assenza di Romeo (out per infortunio) e di Viglianisi (ai box per un affaticamento muscolare), i Giganti hanno ceduto la scena ai paladini che hanno ribaltato il match e chiuso avanti grazie a un terzo quarto di grande impatto.

I parziali (15-17; 14-18; 28-18; 17-11) raccontano di una gara equilibrata e utile per accumulare minuti nelle gambe, testare soluzioni tattiche e affinare l’intesa in vista dell’avvio di campionato.

Per Agrigento resta la consapevolezza di una prova positiva nelle fasi iniziali e della necessità di crescere nella tenuta fisica e mentale per tutti i 40 minuti.

Prossimo appuntamento fissato per giovedì 4 settembre alle 19:30 al Palacannizzaro di Caltanissetta, dove i biancazzurri affronteranno la Siaz Piazza Armerina nel tradizionale Trofeo delle Miniere.

