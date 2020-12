Medici e musicisti insieme : ecco la canzone della speranza: “Quel giorno”, Un auspicio per il fine della pandemia! -VIDEO

Medici e musicisti insieme : ecco la canzone della speranza: “Quel giorno”, Un auspicio per il fine della pandemia!

Da un’ originale collaborazione tra medici e musicisti ecco la canzone della speranza.

Una canzone che lascia intravedere la fine della pandemia grazie alla campagna vaccinale che in alcuni paesi del mondo è già in corso mentre in Italia ed in Europa è prossima.

Il brano scritto dal dott. Carmelo Sgarito, si intitola “Quel giorno” e fa proprio riferimento al giorno in cui il terremoto biologico universale sarà cessato e le mascherine saranno soltanto un lontano ricordo.. ..

La musica è opera di un altro medico, il dottor Giancarlo Scarnà, otorino del S.G di Dio di Agrigento.

Gli arrangiamenti sono curati da due musicisti di livello come i maestri Lorenzo Puma e Peppe Corsale, la voce e l’interpretazione artistica sono del noto ed apprezzato cantante favarese Lillo Puccio, mentre la regia del video è curata alla perfezione da Giuseppe Bennica anch’egli di Favara ed in atto vicesindaco del suo paese.

È un brano made in Sicily che vuole avere un significato più generale, oltre la stessa pandemia.

Il testo infatti è un vero e proprio auspicio di come dalla lezione della pandemia, l’uomo possa trarne le dovute conclusioni: rispetto del pianeta, stop a guerre e odi, stop a competizioni economiche.

Il mondo che verrà dovrà trarre sempre più spunti da una dimensione spirituale dell’esistenza piuttosto che materiale.

Il brano sarà visibile su youtube e su altre piattaforme anche radiofoniche e di certo troverà il gradimento degli ascoltatori.