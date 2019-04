McNulty vince la terza tappa de Il Giro di Sicilia e indossa la Maglia Rossa e Gialla

Il corridore americano Brandon Mcnulty (Rally UHC Cycling) ha vinto in solitaria la terza tappa de Il Giro di Sicilia Open Fiber, da Caltanissetta a Ragusa di 188 km. Sul traguardo ha preceduto Odd Christian Eiking (Wanty – Gobert Cycling Team) e Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM), indossando la Maglia Gialla e Rossa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO FINALE

1 – Brandon Mcnulty (Rally UHC Cycling) – 188 km in 4h42’28”, media 39,933 km/h

2 – Odd Christian Eiking (Wanty – Gobert Cycling Team) a 55″

3 – Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM) a 56″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Brandon Mcnulty (Rally UHC Cycling)

2 – Odd Christian Eiking (Wanty – Gobert Cycling Team) a 59″

3 – Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM) a 1’02

MAGLIE

Maglia Rossa e Gialla , leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana – Brandon Mcnulty (Rally UHC Cycling)

, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Maglia Arancione , leader della classifica a punti, sponsorizzata da NamedSport – Manuel Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Cantine Cellario – Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo – citiesbreak.com – Brandon Mcnulty (Rally UHC Cycling)

Il vincitore di tappa e Maglia Rossa e Gialla, Brandon Mcnulty, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stato incredibile, quando ho attaccato ho abbassato la testa e sono andato a tutto gas. Sono super felice! Non sono abituato a gareggiare in queste condizioni meteo ma sembra che io vada forte in questo tipo di situazioni e su questo tipo di terreno. Domani dovrò difendere la maglia.”