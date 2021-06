Maxi tamponamento sulla Passeggiata Archeologica, due feriti

Due feriti e cinque auto coinvolte in un maxi tamponamento. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19, in via Passeggiata Archeologica, nei pressi del curvone della chiesa di San Nicola.

Lo scontro frontale ha coinvolto una Dacia Santero e una Opel Mokka, poi il tamponamento a “catena” con il coinvolgimento di una Volkswagen Polo, una Fiat 124, e una Fiat Punto.

Feriti i conducenti dei primi due veicoli, con le ambulanze trasportati al pronto soccorso dell’ospedale ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale.