Due feriti in un maxi scontro, che s’è verificato in via Cavaleri Magazzeni, fra il viale Cannatello e San Leone. Coinvolti due Suv (Renault Captour e Nissan Qashqai), e due autovetture (una Renault Clio e una Fiat Punto).



Le persone contuse sono state trasportate al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” per le cure del caso. Diagnosticati lievi traumi, giudicati guaribili in pochi giorni. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi.