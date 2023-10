Due motovedette della Capitaneria di porto e una della Guardia di finanza, nella notte, hanno soccorso un peschereccio di 25 metri con a bordo 347 migranti di nazionalità egiziana, bengalese, pakistana e siriana. Tra questi anche due donne. Tutti hanno riferito di essere salpati da Zouara in Libia e d’aver pagato da 4mila a 8mila euro per la traversata. Sono 356, dopo il maxi sbarco, i migranti ospiti dell’hotspot di contrada “Imbriacola”. La struttura era stata svuotata, ieri sera, dopo il trasferimento di 210 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle.