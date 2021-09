Maxi sbarco migranti, Patronaggio: “Subito indagini internazionali”

Sono oltre 700 i migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime 24 0re. In 686 sono arrivati su un vecchio peschereccio in ferro dopo essere stati intercettati a quattro miglia dalla costa dalle motovedette della Guardia di finanza che li hanno scortati in porto. Nelle ore precedenti si erano registrati altri sbarchi sull’isola, con un totale di 67 migranti. A bordo, rispettivamente 30; 8; 12 e 17 persone. I migranti sono stati portati tutti all’hotspot. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio lancia ancora una volta l’allarme.

“Il maxi approdo di 686 immigrati di questa notte a Lampedusa, provenienti dalla Libia a bordo di un grosso peschereccio, induce a pensare ancora una volta alla esistenza di un’organizzazione criminale transnazionale che rende assolutamente necessarie ed improcrastinabili complesse indagini internazionali – dice il responsabile della Procura agrigentina -. Fare comprendere agli stati del Mediterraneo e agli stati europei che operano nel Mediterraneo l’ estrema gravità del fenomeno e indurli ad una fattiva cooperazione giudiziaria internazionale è di fondamentale importanza per contenere l’immigrazione irregolare ed arginare le inaudite violenze e le tragiche violazioni dei più elementari diritti umani, cui sono vittime gli stessi immigrati e fra essi quelli più deboli come donne e bambini”.