Maxi rissa fra una ventina di giovani, sabato notte, in contrada “San Benedetto” tra i territori di Agrigento e Favara. Ad innescare il parapiglia fra due comitive di ragazzi futili motivi. I due gruppi però si sono picchiati violentemente, in mezzo alla strada, ma prima dell’arrivo di carabinieri e polizia, si sono dileguati. Ad allertare le forze dell’ordine alcuni passanti. Al momento non risultano denunce o persone portate al vicino ospedale per i colpi subiti.