Il processo scaturito dall’inchiesta antidroga “Hybris”, su un presunto traffico di cocaina, si celebrerà, oltre che al Tribunale di Palermo, anche a Caltanissetta e ad Agrigento. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Palermo, Stefania Brambille, che si è dichiarato incompetente per territorio in relazione ad alcune decine di capi di imputazioni relativi a episodi di spaccio che si sarebbero consumati ad Agrigento e Gela. I pubblici ministeri della Dda di Palermo hanno chiesto il rinvio a giudizio per Michele Cavaleri, 45 anni di Licata; Antonietta Casaccio, 40 anni di Licata; Francesco Cavaleri, 42 anni di Licata; Marco Cavaleri, 37 anni di Licata; Salvatore Giuseppe Cavaleri di Licata; Paolo Cavallo, 52 anni di Gela; Luciano Orazio Curvà, 32 anni di Gela; Fabio Della Rossa, 37 anni di Cercola; Giuseppe Domicoli, 33 anni di Catania.

Ed ancora: Calogero Forti, 32 anni nato in Germania; Gioacchino Giorgio, 36 anni di Licata; Angelo La Cognata, 37 anni di Licata; Concetta Maddalena Marino, 47 anni di Licata; Marco Marino, 33 anni di Licata; Giacomo Luca Marino, 48 anni di Licata; Antonio Milanese, 34 anni di Canicattì; Gioele Carmelo Musumeci, 40 anni di Catania; Michele Palma, 31 anni di Scafati; Giuseppe Pasqualino, 31 anni di Gela; Nunzio Ratto, 45 anni di Gela; Giuseppe Sanfilippo, 45 anni di Gela; Ferdinando Roberto Serravalle, 26 anni di Licata; Lillo Serravalle, 50 anni di Licata; Angelo Sorriso, 25 anni di Licata; Fabrizio Truisi, 38 anni di Licata; Santo Vitale, 58 anni di Catania; Ramona Marylin Cellura, licatese, 38 anni; Maria Casaccio, 35 anni di Licata.

Sono accusati, a vario titolo, del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, e detenzione illegali di armi da sparo. Gli avvocati difensori all’apertura dell’udienza preliminare hanno sollevato al giudice la questione della competenza territoriale e le loro tesi sono state accolte con la conseguenza che il processo si divide in tre tronconi in diversi tribunali.