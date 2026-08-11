Maxi furto di rame, nella notte fra giovedì e ieri, lungo la strada statale 624 Palermo-Sciacca, in territorio di Sambuca di Sicilia. Ignoti malviventi sono entrati in azione in contrada Feudo Arancio, prendendo di mira i pali dell’illuminazione pubblica a ridosso della Fondovalle.
Rubati 3.700 metri di cavi di rame per un danno di oltre 50mila euro. A fare la scoperta i tecnici del gestore. Sul posto i carabinieri della locale stazione. Sono state avviate le indagini per tentare di identificare i responsabili del “colpo”.
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