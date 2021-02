Mattinata di incontri al comune di Agrigento.

Giornata di incontri questa mattina al comune di Agrigento. Le problematiche legate al mondo delle case popolari sono state al centro di un incontro che si è tenuto questa mattina fra l’amministrazione comunale e il Sunia. Insieme al sindaco Franco Miccichè anche gli assessori Aurelio Trupia e Marco Vullo e il dirigente Giovanni Mantione, per il Sunia invece c’erano Floriana Brucculeri e Franco Cangemi. Diversi gli argomenti trattati e che verranno approfonditi nel corso di ulteriori incontri. Poi, il sindaco, Franco Miccichè , ha incontrato il presidente del Consiglio Comunale e i capigruppo per avere un contatto più diretto. Nell’aula Sollano sono state discusse alcune iniziative da realizzare in città. “L’incontro è stato apprezzato-dicono da palazzo di città- ed è risultato proficuo per tutti, con tante proposte che sono arrivate soprattutto dal presidente Civiltà e dal consigliere Hamel”.