Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato l’approvazione del progetto definitivo del Ponte di Messina a dicembre. “Secondo stime della società, creerà 120.000 posti di lavoro, non solo in Sicilia e Calabria ma in tutta Italia”, ha detto Salvini. Già durante la fase cantieristica l’opera sarà in grado di apportare un contributo di 23,1 miliardi al Pil, creare 36.700 posti di lavoro stabili e alimentare con 10,3 miliardi complessivi di euro le entrate fiscali nelle casse dello Stato.

“I tempi sono legati all’approvazione del Cipess, la legge dice entro il 31 dicembre 2024 e quindi il 2025 sarà l’anno della prima attività sul territorio – ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine del convegno di Unioncamere sul Ponte sullo Stretto -. In tutto le stime sono 8 anni per il completamento dell’opera, e prevediamo per il 2032 l’apertura al traffico del Ponte”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp