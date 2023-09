Il boss Matteo Messina Denaro è stato sepolto nel cimitero di Castelvetrano. Dal camposanto dietro le tre auto di familiari e parenti, tra gli altri la nipote avvocato Lorenza Guttadauro e la figlia del mafioso deceduto per cancro al colon, Lorenza, che erano a seguito del corteo, sono usciti anche un autocarro con un operaio e il carro funebre.

Le sorelle del boss, Bice e Giovanna erano arrivate stamattina al cimitero di Castelvetrano vestite a lutto, con un tailleur nero. Bice è entrata al cimitero accompagnata dalla figlia Stella. Le due sorelle, appena arrivate, si sono salutate col fratello Salvatore Messina Denaro che indossava una mascherina e teneva in mano un mazzo di margherite gialle.

Ieri sul corpo del capomafia morto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dov’era detenuto da agosto, è stata eseguita l’autopsia, soprattutto per non lasciare alcun dubbio sulle cause del decesso ed evitare che tra qualche tempo qualcuno possa ipotizzare che sia stato per esempio eliminato.