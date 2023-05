MATTEO IMBRO’ E’ BIANCOAZZURRO

Gran colpo di mercato per la Fortitudo Moncada Agrigento che ha dato il benvenuto a Matteo Imbro’. Il presidente Gabriele Moncada è riuscito finalmente a portare a casa il talentuoso play/guardia di Porto Empedocle ed ex capitano Virtus Bologna e Treviso. L’empedoclino che ha vestito anche la maglia della nazionale torna dunque a casa per rinforzare il roster in vista della difficile sfida playoff di sabato a Cremona contro la Vanoli. Matteo, che ha appena concluso la regular season con la Givova Scafati in A1, sarà da subito a disposizione di coach Cagnardi per integrarsi con il resto della squadra. “Siamo molto contenti di questo arrivo in corsa, siamo certi che le sue doti tecniche ed umane saranno di grande aiuto alla squadra”, dice il DS Cristian Mayer. Bentornato a casa Matteo, siamo sicuri che il pubblico della tua terra saprà scaldarti il cuore e darti la spinta giusta come fa ogni domenica con i nostri Giganti”. Obiettivo ora è quello di allungare la serie. Agrigento vuole provare a strappare almeno una partita a Cremona per invertire il vantaggio dl fattore campo. Difficile invece che recuperi l’americano Dashon Francis che domenica scorsa è uscito con una caviglia gonfia dalla sfida con Rimini.