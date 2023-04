 Matrimonio di lusso: cosa non può mancare?

Un matrimonio di lusso è il sogno di qualsiasi coppia che vuole rendere speciale il giorno delle nozze. Il matrimonio infatti è un momento magico e un evento che si verifica una volta sola nella vita, per viverlo al meglio è essenziale affidarsi a dei professionisti in grado di organizzarlo. Come il team di VB Events che offre location eccezionali per vivere un “sì” favoloso.

Come organizzare un matrimonio di lusso

Come si organizza un matrimonio di lusso? Atmosfere luccicanti e incantate, luoghi magici e da sogno: le nozze lussuose sono un concentrato di bellezza e di favola. Un evento speciale che resterà impresso nel cuore e nella mente degli sposi e degli invitati per sempre.

Cosa non può mancare ad un matrimonio di questo tipo? La prima cosa che non può mancare è il banchetto che dovrà essere all’altezza delle aspettative e non è qualcosa per cui si può scendere in alcun modo a compromessi. Un ottimo menù e vino di alta qualità regaleranno agli ospiti un’esperienza davvero unica e un viaggio nei sensi indimenticabile, dall’aperitivo sino al pasto vero e proprio.

Il menù in questi casi deve essere curato in ogni minimo dettaglio e sarebbe preferibile affidarsi sempre ad uno chef specializzato. Il consiglio è quello di non esagerare con le portate, ma puntare piuttosto sulla qualità delle materie prime e su piatti costruiti ad hoc. Un’attenzione particolare va inoltre posta alle richieste speciali legate e possibili intolleranze oppure a regimi alimentari come vegano o vegetariano. Infine il piatto non dovrà essere solamente bello, ma anche buono con un alto potenziale scenografico.

Un altro aspetto chiave è rappresentato dalla location che sarà ciò che andrà a definire anche lo stile del matrimonio. Se dotata di uno spazio grande e di una vista mozzafiato, la location potrà essere sfruttata nel migliore dei modi, esaltando tutti i suoi angoli e dettagli. Che sia una villa, un castello o una spiaggia il segreto sta nell’esaltare la location usando le luci e affidandosi per un matrimonio di lusso a un esperto wedding designer.

In ogni matrimonio di lusso poi non dovranno mancare coccole particolari per tutti gli ospiti, partendo dalla colazione sino alla cena. Con bus e navette per i trasporti, regali, accoglienza in hotel, ma anche il programma del matrimonio e, se necessario, dei traduttori.

La musica è un altro aspetto importantissimo di un matrimonio di lusso. Assicuratevi di trovare un buon dj e un’ottima band che siano in grado, entrambi, di rispecchiare lo stile della location e delle nozze. Saranno loro a fare intrattenimento, con balli e divertenti esibizioni durante l’ora dell’aperitivo.

Largo spazio pure all’allestimento floreale che dovrà essere concordato con la wedding planner. Di solito nei matrimoni di lusso ci si rivolge a una flower designer in grado di mettere in campo creatività e personalità per rendere indimenticabile l’allestimento con i fiori, creando un’emozione forte e distinta; oppure è direttamente il/la wedding planner che potrà offrire questo servizio incluso nel pacchetto. Lo stile? A deciderlo saranno gli sposi, da quello by Hollywood con ambienti super scintillanti a quello classico italiano, sino a quello ispirato ai divi del cinema o al sogno indiano.

Da non dimenticare, infine, l’open bar che è immancabile in un matrimonio di lusso. Nella location infatti andranno predisposti degli spazi totalmente dedicati al relax, con arredi e sedute per bere qualcosa e rilassarsi. Solamente in questo modo gli ospiti avranno l’impressione di essere stati invitati ad un vero matrimonio di lusso, mentre gli sposi potranno godersi la bellissima atmosfera, bevendo qualcosa e scattando foto. Tutto senza sforzi, affidandosi a un’agenzia preparata e specializzata in realizzazione matrimoni, con alle spalle una lunghissima esperienza nel settore e tanti successi nel campo delle nozze di lusso.