Mastrandrea- Giallini in Domani è un altro giorno. Al cinema da oggi

Valerio Mastrandrea e Marco Giallini tornano insieme come amici nel set, oltre che nella vita, in “Domani è un altro giorno” di Simone Spada, una commedia dai toni malinconici che pone la riflessione sulla vita e il modo in cui viene vissuta.

Nel film aleggia una scelta definitiva, dolorosa, cruciale nella vita di entrambi i protagonisti. Giuliano e Tommaso sono due grandi amici che si conoscono da trent’anni, ma adesso devono affrontare il momento più difficile della loro amicizia: dirsi addio e non vedersi più. Giuliano, infatti, è malato terminale e si preoccupa del distacco dall’amico sì, ma soprattutto per il futuro del suo cane, Pato, che tratta come un figlio.

Il film, ispirato allo spagnolo “Truman” ti insegna quali sono le priorità della vita e a goderle una dopo l’altra. Insomma, sarebbe forse il caso di dire che “Domani è un altro giorno” insegna allo spettatore a cogliere il significato dell’oraziano Carpe diem.

La storia di Giuliano e Tommaso è impreziosita dalla voce di Noemi che reinterpreta un classico di Ornella Vanoni.

“Domani è un altro giorno” è al cinema Concordia di Agrigento da oggi. Orario spettacoli: 18.30-20,30-22,30