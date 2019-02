Masterchef8. Salvatore, vincitore della Mystery Box: l’agrigentino va avanti

MasterChef Italia 8 sesta puntata Invention Test – Concorrenti eliminati: Vito

Salvatore Cozzitorto, vincitore della Mystery Box, ha avuto le redini dell’Invention Test. Il capitano di Agrigento ha potuto scegliere il tempo che ogni aspirante MasterChef avrebbe impiegato per cucinare, ma non solo: ha avuto la possibilità di salvarsi e salire direttamente in balconata! Ognuno dei concorrenti ha scelto una spesa “al buio” contenuta in scatole dal valore di 55, 35, 25, 15 e 5 euro. Cucinando a scaglioni, gli aspiranti MasterChef hanno giocato di strategia, spiando gli ingredienti dalle scatole prese dai concorrenti prima di loro. Cucinare con ingredienti al buio ha messo in seria difficoltà tutti quanti: in particolare Verando e Giuseppe, che non sapevano come cucinare in modo corretto l’aragosta, Gilberto, che ha cannato completamente l’idea del piatto cuocendo in modo errato il pesce San Pietro, e Vito, che non ha azzeccato nemmeno una preparazione del suo piatto. Il simpatico gommista di Castellana Grotte deve togliersi il grembiule: la pressione della cucina di MasterChef ha avuto la meglio! A stupire i giudici invece sono Federico, Samuele e Gloria, che valorizza la sua spesa da 5 euro realizzando un piatto da ristorante. È lei la migliore della prova e sarà lei, per la seconda volta, a guidare una delle brigate nella prossima Esterna!