MasterChef Italia 8 terza puntata: Cozzitorto salvo al Pressure Test

MasterChef Italia 8 terza puntata Pressure Test – Concorrenti eliminati: Paola

La brigata di Guido e Salvatore finisce al Pressure Test: Virginia, Gerry, Giovanni, Samuele, Alessandro, Paola, Federico, e Tiziana R. devono affrontare 3 difficili prova a tema uova. Uova però non sempre “normali”… nel primo step, i concorrenti devono preparare una maionese perfetta utilizzando delle uova di quaglia: compito assai difficile, considerando che per realizzarla bisogna rispettare dosi ben precise. Guido, Federico e Samuele si salvano, visto che le loro preparazioni erano all’altezza, ma gli altri… devono affrontare il secondo step. Questa volta bisogna preparare un uovo in camicia alla perfezione, con un solo uovo a disposizione: o la va o la spacca! Gerry è l’unico a realizzare un uovo in camicia perfetto, e per questo sale in balconata. Gli altri si sfidano a suon di omelette… di struzzo! I cuochi amatoriali infatti devono utilizzare l’uovo più grande in assoluto per realizzare una omelette da vero MasterChef: il suo guscio riesce a reggere il peso di un uomo adulto e il suo contenuto vale come quello di 23 uova di gallina! I concorrenti, muniti di creatività e martello, terminano la cucinata: tra l’omelette al maiale o pancetta di Giovanni e quella “abbronzata” di Alessandro, i cuochi amatoriali cercano di dare il meglio. A essere eliminata definitivamente dalla cucina di MasterChef è la modicana trapiantata a Dublino Paola: è lei a dover abbandonare per prima il grembiule di MasterChef!

La sfida è solo agli inizi: siete pronti per scoprire cosa succederà la settimana prossima? Ci vediamo giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV!