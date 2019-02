MasterChef Italia 8: Salvatore Cozzitorto va avanti

Salvatore Cozzitorto va avanti. La puntata in onda nel giorno di San Valentino ha portato fortuna al concorrente agrigentino. Cozzitorto non è risultato tra i migliori, ma la vittoria nella prova di squadra caratterizzata da tartufo bianco di Alba e vino Barolo, gli ha evitato il difficile “Pressure test” finale. Anche l’ottava puntata però è cominciata in salita per lui.

Una puntata in cui non sono mancate le critiche per il “Comandante”. Lo chef Barbieri l’ha invitato a mettere più ordine nelle sue preparazioni. “Così la nave affonda” ha detto il giudice rivolgendosi a Salvatore. All’agrigentino è stato rimproverato di utilizzare troppi ingredienti.

Il suo piatto infatti non è piaciuto ai giudici ma per fortuna non è risultato il peggiore. I concorrenti hanno dovuto cucinare facendo uso di un numero ristretto di utensili e alimenti. La Mystery Box era formata da dieci strumenti da cucina, e a fianco di questi un tagliere con 10 ingredienti molto vari tra loro. L’aspirante chef si è trovato di fronte a una scelta: più ingredienti o più utensili? Razionalizzare e aver bene in mente il piatto che si vuole preparare è fondamentale per la sua buona riuscita: per questo i giudici hanno deciso di mettere alla prova i concorrenti: per osservare la loro capacità di elaborazione e razionalizzazione della ricetta. L’aspirante MasterChef è riuscito a portare a termine la prova senza troppi patemi. A finire tra i migliori sono stati Guido, Valeria e Gerry: a trionfare però è stato il piatto perfetto del praticante avvocato, ben curato e chiaramente immaginato così sin dall’inizio della prova.

I 16 aspiranti MasterChef rimasti arrivano così sul maestoso luogo della terza Esterna: il castello di Grinzane Cavour, che assieme ai paesaggi viticoli di Langhe, Roero e Monferrato è stato riconosciuto come Patrimonio mondale dell’Umanità dall’UNESCO. Oltre al vino, questa è la terra di un’altra eccellenza: il tartufo bianco d’Alba. Cozzitorto e la sua squadra hanno dovuto cucinare per 60 tra i più famosi “trufulau” e produttori di vino della zona: il menù è stato libero e almeno una portata per brigata doveva avere come protagonista l’oro bianco d’Alba.

Non solo: i concorrenti hanno dovuto abbinare un vino a ogni portata tranne che per il dolce.

La cucinata viene portata a termine, non senza qualche difficoltà. La brigata rossa fa fatica a far uscire i primi piatti e la brigata blu di cui fa parte Salvatore ha molti problemi con la preparazione della “finanziera” piatto tipico piemontese. A trionfare è la brigata di Salvatore che evita così il “Pressure Test”. L’agrigentino passa il turno. La scalata verso il trono di MasterChef Italia 8 continua: Appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 21.15, ancora su Sky Uno e in streaming su NOW TV. E’ possibile inoltre rivedere la quinta puntata di MasterChef Italia 8 su Sky On Demand. Intanto i fan di Salvatore si danno appuntamento sui social. L’agrigentino ogni giorno è protagonista di una pagina a lui dedicata.