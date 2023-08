Agrigento– Dal 27 agosto al 3 settembre, l’atteso appuntamento con il Master della Strada degli Scrittori ritorna ad Agrigento. La settima edizione di questo prestigioso evento avrà un tema affascinante e coinvolgente: “Le Parole della Musica”. Un’occasione unica per esplorare nuovi linguaggi attraverso le parole, le note e l’arte della scrittura.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Treccani Cultura e Treccani Accademia, promette una settimana intensa di lezioni e laboratori, con la partecipazione di illustri docenti, giornalisti, scrittori e cantautori. Quest’anno, il Master si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di un Festival, collegato al tema principale, che rispecchia l’energia e l’importanza della musica nella scrittura e nella cultura.

Le lezioni si terranno presso il suggestivo Polo Culturale “San Lorenzo,” situato in via Atenea, nel cuore pulsante del centro storico di Agrigento. Il focus sulle “Parole della Musica” esplorerà la poesia, i versi dei cantautori, musicisti e parolieri che attraverso le loro creazioni raccontano le emozioni e le sfide del mondo moderno. Dai classici come Claudio Baglioni ai talenti emergenti del panorama rap.

Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori, sottolinea l’importanza di continuare a esplorare nuovi orizzonti: “Dopo aver esaminato le parole della Politica, della Pandemia, della Costituzione, dell’Impegno civile e della Sostenibilità negli anni passati, il Master 2023 ci offre l’opportunità di immergerci in nuovi linguaggi con figure di spicco.”

Le lezioni e i laboratori saranno guidati da un eclettico gruppo di esperti, tra cui Peppe Servillo, Stefania Auci, Ester Pantano, Salvo Piparo, Lello Analfino, Mario Incudine, e molti altri. La direzione scientifica sarà curata da Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.

Non solo formazione, ma anche spettacolo e celebrazione: cantautori, attori, editorialisti e scrittori daranno vita a un Festival serale che accompagnerà il Master. Questo anno speciale coincide anche con il decimo anniversario dell’associazione Strada degli Scrittori, aggiungendo ulteriore significato all’evento.

I dettagli del Festival sono ancora in fase di organizzazione e saranno ufficialmente annunciati nei prossimi giorni. Una cosa è certa: l’edizione 2023 del Master della Strada degli Scrittori promette di essere un’esperienza straordinaria, unendo le parole e la musica in un unicum di cultura e creatività.